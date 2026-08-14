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Buenos Aires

Prórroga para la consulta participativa sobre IA

(Imagen generada por IA con tecnología DALL-E 3)

La Corte bonaerense resolvió prorrogar hasta el 21 de agosto inclusive el plazo para presentar observaciones, aportes y sugerencias sobre el proyecto del "Reglamento para el desarrollo y uso responsable de la Inteligencia Artificial de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires". La medida responde a diversas solicitudes recibidas tras el cierre del plazo inicial (fijado originalmente para el 7 de agosto). En virtud de la relevancia e impacto de esta iniciativa institucional, la extensión busca fomentar e incorporar una mayor participación de instituciones y personas interesadas. 

Aparecen en esta nota:
SCBA IA consulta
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