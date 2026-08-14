Sin papel, pero con respaldo

Por: Rita

Lucca

Por: Rita

Lucca

Firmar un documento desde el celular, tablet o la computadora puede parecer sencillo, pero detrás aparecen preguntas sobre identidad, seguridad, almacenamiento y, especialmente, sobre cómo demostrar quién realizó efectivamente una firma. Con ese escenario como punto de partida, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires presentó la Plataforma Ciudadana de Firmas (PCF), una herramienta destinada a suscribir documentos privados de manera remota.

La plataforma - disponible en www.pcf.com.ar- permite firmar contratos de alquiler, convenios comerciales y otras operaciones sin papel y sin que las partes tengan que encontrarse físicamente. La propuesta apunta a una cuestión que suele quedar en segundo plano cuando se firma digitalmente: qué parámetros técnicos resguardan que la firma sea válida y legalmente segura.

Fue presentada por María Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos porteño, durante un encuentro con la prensa. “Vivimos en un contexto de acelerada transformación tecnológica, donde muchas de nuestras tareas pasaron al plano digital. Hoy compramos, trabajamos y gestionamos trámites desde la computadora o el celular. Y en el Colegio lo entendimos hace tiempo: la seguridad jurídica no puede ser un freno para la agilidad, sino el motor que la impulse. Queremos que el acceso a la fe pública sea más ágil, más eficiente y más seguro; la PCF es un paso firme en esa dirección”, señaló.

“En un mundo lleno de fake news, ciberataques y robos de identidad, nos resulta fundamental sostener nuestra misión de custodiar la seguridad jurídica también en el entorno digital”, agregó Tato tras explicar su funcionamiento.

Una firma con datos del trazo

El sistema incorpora una firma ológrafa en soporte digital y registra información vinculada con la manera en que la persona realiza el gráfico. "Lo único que cambia es el soporte, no la calidad de la firma que la persona está usando", destacaron desde la institución.

Entre los parámetros que contempla se encuentran la presión ejercida mediante un lápiz óptico o el dedo, además de la velocidad y la aceleración del trazo. Esos datos quedan protegidos y, de acuerdo con la explicación de la plataforma, permiten contar con elementos para determinar la autoría en caso de que exista una controversia judicial.

La diferencia no es menor: la idea es que la firma no sea simplemente una imagen que pueda extraerse de un documento y reutilizarse en otro. No se puede extraer, ni cortar y pegar en otro documento, algo que otras plataformas privadas no garantizan.

El sistema también bloquea el PDF una vez firmado, de modo que cualquier modificación posterior afecte la validez de la firma.

Una vez que el documento es rubricado, permanece en la plataforma durante 48 horas. Dentro de ese período, las partes reciben una copia y deben descargarla para conservarla. Luego, el archivo es eliminado del sistema, ya que se busca evitar que los documentos queden almacenados de manera permanente en servidores externos administrados por terceros.

Para los ciudadanos, el uso personal y privado es gratuito. El modelo contempla que el uso comercial por parte de empresas y Pymes tenga un costo, con el objetivo de sostener su funcionamiento.

¿Qué dice la Ley de Firma Digital?

La presentación también puso el foco en la diferencia entre los distintos tipos de firma, en el marco de la Ley 25.506 de Firma Digital, sancionada por el Congreso en 2001. Desde la entidad advirtieron que, en 25 años, la norma ha tenido una bajísima adopción por parte de la sociedad.

La propuesta del notariado busca ubicar esta modalidad en un punto intermedio entre la firma digital y las formas de firma electrónica que se utilizan cotidianamente. La diferencia central está en la posibilidad de reconstruir las características del trazo realizado por la persona y conservar elementos que permitan analizar su autoría.

Validación de identidad y el rol del escribano

Incorpora además mecanismos de validación biométrica. Cuando una operación requiera ir más allá de la firma ológrafa simple, la plataforma se conecta directamente con el Sistema Digital de Firmas (SDF), creado por el Colegio, para integrar la fe pública notarial. Esto último permite que un escribano verifique la identidad, la capacidad y la libre voluntad de un firmante sin requerir su presencia física, con la misma fuerza jurídica que si el acto se realizara en la escribanía.

El acceso se realiza a través del sitio de la plataforma mediante un rápido registro con correo electrónico y contraseña. Asimismo, la herramienta tiene alcance nacional, mientras que en los casos de certificación notarial a distancia debe respetarse la jurisdicción correspondiente del escribano interviniente.

De este modo, la plataforma busca facilitar la utilización de servicios digitales, sin desplazar el valor jurídico de la intervención notarial cuando ésta resulte procedente o conveniente, es decir, la utilización de la herramienta y la actuación notarial no constituyen conceptos excluyentes, sino complementarios. "No reemplaza al escribano. La PCF te permite dar un plus de seguridad", aclararon.

Gratis para ciudadanos

También destacaron que la herramienta está pensada para ciudadanos, empresas y organismos que necesiten firmar documentos privados de manera remota, y ya está disponible para su utilización.

Para los ciudadanos, el uso personal y privado es gratuito. El modelo contempla que el uso comercial por parte de empresas y Pymes tenga un costo, con el objetivo de sostener su funcionamiento.

El acceso se realiza a través del sitio de la plataforma mediante un rápido registro con correo electrónico y contraseña. Asimismo, la herramienta tiene alcance nacional, mientras que en los casos de certificación notarial a distancia debe respetarse la jurisdicción correspondiente del escribano interviniente.