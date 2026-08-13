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Neuquén

Proponen una ley nacional sobre violencia digital contra menores

(Foto por formulario PxHere)

La defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 2 de Neuquén, Natalia Stornini, presentó un proyecto de ley para regular la violencia digital “desde una perspectiva de género, niñez y adolescencia, vulnerabilidad, justicia restaurativa y reparación integral”. La iniciativa fue elaborada desde la Defensoría y propone una respuesta normativa frente a las "distintas formas de violencia que se producen y multiplican en los entornos digitales, con especial atención a las situaciones que afectan a niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y otras personas en situación de vulnerabilidad". Según detallaron, el proyecto plantea prevenir y abordar la violencia digital, proteger y asistir a las víctimas, asegurar el cese de las conductas lesivas, preservar la evidencia y garantizar la reparación integral del daño. A su vez, establece deberes de diligencia para los servicios digitales y propone modificaciones al Código Penal para incorporar figuras específicas vinculadas con algunas de las formas más graves de violencia facilitada por tecnologías.

Aparecen en esta nota:
Natalia Stornini violencia digital menores Defensoría de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes 2 de Neuquén
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