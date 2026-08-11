Paro por 36 horas en Tierra del Fuego

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Seccional Tierra del Fuego, profundizará esta semana su plan de lucha en reclamo de mejoras salariales, la defensa de la carrera judicial y la independencia del Poder Judicial. El esquema de protestas comenzará este miércoles 12, con un banderazo y una batucada a partir de las 11, además de una retención de tareas en los edificios de Tribunales de ambos distritos judiciales. La medida tendrá continuidad el jueves 13 y el viernes 14, cuando el gremio llevará adelante un paro provincial de 36 horas. Desde la organización sindical explicaron que la decisión de avanzar con nuevas medidas responde a la falta de respuestas ante el conflicto salarial que mantienen con las autoridades del Superior Tribunal de Justicia.