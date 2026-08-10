Primera capacitación en juicio por jurados para estudiantes secundarios

En Viedma, más de 60 estudiantes de tres cursos de 5º año comenzaron su capacitación sobre juicio por jurados. Tras una primera jornada introductoria, se desarrollará un simulacro integral de un debate público, en el que deberán asumir diferentes roles y analizar un caso. Es la primera vez que la propuesta se realiza en la capital provincial, luego de experiencias desarrolladas en General Roca, Cipolletti y Villa Regina. La iniciativa busca acercar a la juventud a una forma de participación ciudadana que en el futuro puede involucrarla directamente: integrar un jurado popular. Durante el primer encuentro, las y los estudiantes conocieron cómo funciona el juicio por jurados y qué implica ser convocado para cumplir esa función. La capacitación estuvo a cargo de Juan Martín Brussino Kain y Georgina Amaro Piccinini, juez y jueza de Garantías. También participaron Juan Pedro Peralta, fiscal jefe; María Marcela Marín, directora de la Oficina de Derechos Humanos y Género; y Juliana Aguirrezabala, directora de Ceremonial, Protocolo y Enlace Institucional.