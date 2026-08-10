Menos litigios y un ahorro millonario

Según los datos oficiales registrados por la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de Mendoza, la cantidad de causas ingresadas a las doce Cámaras Laborales de la provincia pasó de 24.449 en el 2017 a 15.307 en 2025, lo que representa una caída general del 37,39%. Estos datos fueron puestos en valor por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay Cueli, en el contexto de la realización del Foro Anual AEM 2026, que este año tuvo como título Economía, liderazgo y futuro del trabajo. Dalmiro Garay Cueli explicó: "Esta reducción de demandas incidió de forma directa sobre los costos laborales. Teníamos una alícuota de las ART entre un punto y un punto y medio superior a nuestros vecinos de San Luis y San Juan, y eso era porque teníamos muchos juicios. La baja en las alícuotas por el componente de judicialidad que tenía Mendoza hoy, solamente entre el 2017 y el 2023, fueron casi 120 millones de dólares que ganaron las empresas de Mendoza”. La tendencia a la baja continuó entre 2024 y 2025, período en el cual el total de expedientes ingresados disminuyó un 6,10% (pasando de 16.301 a 15.307). En ese último año, las cámaras dictaron un total de 4.925 sentencias contenciosas, 7.100 homologatorias, 1.476 monitorias y 604 autos definitivos, explicaron.