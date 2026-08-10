10 de Agosto de 2026
Edición 7512 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 11/08/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
10 de August de 2026
Edición 7512
Próxima Actualización: 11/08/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto

Más procesos automatizados con IA en Córdoba

(Pixabay)
El Poder Judicial de Córdoba amplió la aplicación de inteligencia artificial en procesos judiciales estandarizables mediante DACIA (Despacho Automático con Inteligencia Artificial). En concreto, la herramienta incorpora la automatización del análisis de las demandas ejecutivas fiscales promovidas por la Municipalidad de Río Cuarto. La implementación "permite agilizar tareas de alto volumen, reducir errores asociados a controles manuales y optimizar la utilización de los recursos disponibles, favoreciendo que magistrados y equipos judiciales concentren su trabajo en actividades que requieren análisis jurídico y valoración profesional", según explicaron. Es resultado de un trabajo conjunto entre la Subarea de de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, las áreas jurisdiccionales y los organismos intervinientes, bajo la coordinación de la Secretaría Civil del Tribunal Superior de Justicia. La incorporación de la Municipalidad de Río Cuarto se suma a otros procesos que actualmente utilizan DACIA (Despacho Automático con Inteligencia Artificial), como admisión de demandas de la Dirección General de Rentas, la Municipalidad de Córdoba y Policía Caminera, además de admisión de demandas de cobros particulares, procesos sucesorios y procedimientos de Conciliación y Trabajo. 
Aparecen en esta nota:
Despacho Automático con Inteligencia Artificial automatización IA tecnología Córdoba
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Una IA que primero pregunta dónde litiga el abogado
No hay plazos para investigar la depredación
A desocupar los terrenos
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS