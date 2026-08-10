Más procesos automatizados con IA en Córdoba

El Poder Judicial de Córdoba amplió la aplicación de inteligencia artificial en procesos judiciales estandarizables mediante DACIA (Despacho Automático con Inteligencia Artificial). En concreto, la herramienta incorpora la automatización del análisis de las demandas ejecutivas fiscales promovidas por la Municipalidad de Río Cuarto. La implementación "permite agilizar tareas de alto volumen, reducir errores asociados a controles manuales y optimizar la utilización de los recursos disponibles, favoreciendo que magistrados y equipos judiciales concentren su trabajo en actividades que requieren análisis jurídico y valoración profesional", según explicaron. Es resultado de un trabajo conjunto entre la Subarea de de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, las áreas jurisdiccionales y los organismos intervinientes, bajo la coordinación de la Secretaría Civil del Tribunal Superior de Justicia. La incorporación de la Municipalidad de Río Cuarto se suma a otros procesos que actualmente utilizan DACIA (Despacho Automático con Inteligencia Artificial), como admisión de demandas de la Dirección General de Rentas, la Municipalidad de Córdoba y Policía Caminera, además de admisión de demandas de cobros particulares, procesos sucesorios y procedimientos de Conciliación y Trabajo.