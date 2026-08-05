Juró nueva jueza en Entre Ríos

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Germán Carlomagno, tomó juramento a Daniela Edith Zuluaga, quien fue designada como jueza de Paz de la ciudad de Villa Paranacito. La ceremonia se efectuó en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de esa localidad y contó con la presencia, entre otras autoridades,de la viceintendenta municipal, Sandra Latuf; el senador provincial Rubén Méndez, el fiscal Gastón Popelka; el defensor oficial Lautaro Boladeres; el jefe del Registro Civil,Lucio Jeremías García Bonzón; la presidenta de la Sección Gualeguaychú del Colegio de la Abogacía, Alejandra Marchese; la prefecto Yanel Noelia Krespien, jefa de Prefectura de Villa Paranacito y el Sub jefe de la Policía Departamental Islas, Victorio Pérez , familiares y agentes judiciales.