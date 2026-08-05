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Nuevo equipamiento para el sistema Acusatorio en Comodoro Py

(Consejo de la Magistratura)

El Consejo de la Magistratura de la Nación y el Ministerio de Justicia sellaron dos convenios de cooperación que marcan un paso concreto hacia la modernización de la Justicia Federal: la entrega de 780 computadoras de escritorio "All in One", 105 notebooks y 105 mochilas Targus 15.6, todo equipamiento nuevo destinado a los tribunales de Comodoro Py. La entrega se enmarca en la implementación del Código Procesal Penal Federal, que reemplaza el histórico sistema inquisitivo por un esquema acusatorio.

Aparecen en esta nota:
Acusatorio Comodoro Py Consejo de la Magistratura Ministerio de Justicia
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