Nuevo equipamiento para el sistema Acusatorio en Comodoro Py

El Consejo de la Magistratura de la Nación y el Ministerio de Justicia sellaron dos convenios de cooperación que marcan un paso concreto hacia la modernización de la Justicia Federal: la entrega de 780 computadoras de escritorio "All in One", 105 notebooks y 105 mochilas Targus 15.6, todo equipamiento nuevo destinado a los tribunales de Comodoro Py. La entrega se enmarca en la implementación del Código Procesal Penal Federal, que reemplaza el histórico sistema inquisitivo por un esquema acusatorio.

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