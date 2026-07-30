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Corrientes

El Poder Judicial depuró y registró de manera digital más de 37 mil expedientes archivados

(Foto de George Milton)

La Dirección General de Archivo de Corrientes finalizó un exhaustivo proceso de revisión y reordenamiento de la totalidad de las causas custodiadas en los fueros Civil, Comercial, Laboral, Familia y Contencioso Administrativo. La labor, que comenzó en 2023, tuvo como objetivo principal depurar el fondo documental de la dependencia y avanzar hacia un esquema de gestión plenamente digitalizado. Como resultado de esta tarea, se procedió a la eliminación de 18.445 causas que se encontraban innecesariamente archivadas. La medida se aplicó sobre expedientes eliminables —conforme a la normativa vigente (Acordada N° 2/02)—, procesos paralizados por más de una década y causas concluidas por caducidad, desistimiento o rechazo in limine. A la par del saneamiento físico, se logró un hito clave en materia de transparencia y organización: 19.371 expedientes fueron ingresados por primera vez al Sistema Iurix, conformando el fondo documental permanente del archivo y eliminando por completo los registros informales o por fuera del sistema.

Aparecen en esta nota:
Corrientes Dirección General de Archivo de Corrientes
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