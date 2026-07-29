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Santa Fe

Reabren las inscripciones para cubrir un cargo de Secretario de Gobierno

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe abirá concurso para un cargo de Secretario de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia en los Tribunales de Santa Fe (categoría presupuestaria de Vocal de Cámara de Apelación), y toda otra tarea que el Alto Cuerpo le encomiende. El carácter del concurso es abierto y de antecedentes. Los requisitos para participar en el mismo son: a) ciudadanía argentina; b) mayor de edad de 30 años; c) título de abogado debidamente certificado; d) dos años de residencia inmediata en la provincia, si no hubieren nacido el ella; e) diez años de ejercicio efectivo de la función judicial o de la profesión de abogado; f) buenos antecedentes de conducta acreditados con el Certificado respectivo otorgado por la Policía de la Provincia y certificación de la Oficina Judicial correspondiente de no hallarse incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El nuevo periodo de inscripción quedó comprendido entre el 27 de julio y el 14 de agosto del corriente año, ambas fechas inclusive, debiendo los interesados en participar de los mismos, presentar las respectivas solicitudes por ante la Secretaría de Gobierno del Cuerpo en Santa Fe.

Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
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