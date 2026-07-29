Judiciales cordobeses endurecen las medidas por el conflicto salarial

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) resolvió profundizar el plan de lucha luego de que el Tribunal Superior de Justicia no presentara una nueva propuesta salarial. La decisión fue adoptada tras una reunión con los cuerpos orgánicos de Capital e Interior, en la que el gremio definió mantener las medidas de fuerza mediante asambleas, retiros y movilizaciones en distintos puntos de la provincia. Según informó la organización sindical, las acciones se sostendrán hasta la próxima Asamblea General Extraordinaria, instancia en la que los afiliados evaluarán los pasos a seguir y la continuidad del conflicto. Desde AGEPJ afirmaron que la disputa salarial permanece abierta debido a la "falta de una respuesta que permita avanzar en una recomposición de los salarios de los trabajadores".