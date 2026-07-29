29 de Julio de 2026
Edición 7504 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 30/07/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
29 de July de 2026
Edición 7504
Próxima Actualización: 30/07/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto

Judiciales cordobeses endurecen las medidas por el conflicto salarial

(AGEPJ)

La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) resolvió profundizar el plan de lucha luego de que el Tribunal Superior de Justicia no presentara una nueva propuesta salarial. La decisión fue adoptada tras una reunión con los cuerpos orgánicos de Capital e Interior, en la que el gremio definió mantener las medidas de fuerza mediante asambleas, retiros y movilizaciones en distintos puntos de la provincia. Según informó la organización sindical, las acciones se sostendrán hasta la próxima Asamblea General Extraordinaria, instancia en la que los afiliados evaluarán los pasos a seguir y la continuidad del conflicto. Desde AGEPJ afirmaron que la disputa salarial permanece abierta debido a la "falta de una respuesta que permita avanzar en una recomposición de los salarios de los trabajadores".

Aparecen en esta nota:
judiciales Córdoba AGEPJ conflicto salarial judicial Tribunal Superior de Justicia TSJ Córdoba
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
A mirar los plazos nacionales
Segunda ola de pliegos
El sistema Forum no funcionará el martes desde las 21 hasta las 23 horas
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS