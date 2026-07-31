Fertilidad sin vacaciones

El Juzgado Civil y Comercial Federal de Feria ordenó a OSDE brindar la cobertura integral de un nuevo tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad con ovodonación y eventual criopreservación de embriones.

La acción fue promovida por una afiliada y su pareja para que la prepaga otorgara cobertura integral e inmediata de tres tratamientos anuales de fertilización de alta complejidad (FIV-ICSI) con ovodonación, criopreservación de embriones, la medicación correspondiente y las prácticas complementarias que indicara la médica tratante, a realizarse en el Instituto Procrearte.

Según relataron, luego de diversos tratamientos previos, el pedido de una nueva cobertura fue rechazado administrativamente por OSDE el 10 de abril de 2026. Además, sostuvieron que no podían afrontar el costo del procedimiento por sus propios medios.

OSDE, por su parte, argumentó que la Ley 26.862 no prevé una renovación del número de tratamientos de alta complejidad y que, por ello, debía interpretarse que la cobertura se encontraba limitada a tres procedimientos durante toda la vida del afiliado. En ese sentido, también rechazó cubrir la medicación, la eventual criopreservación y los gastos vinculados a un nuevo tratamiento.

Respecto del peligro en la demora, la decisión ponderó los certificados médicos aportados, el diagnóstico de infertilidad asociado a un factor ovárico por edad materna avanzada y que la actora tiene 45 años.

Al respecto, el juez recordó que la Ley 26.862 obliga a las entidades de medicina prepaga a brindar cobertura de estas prestaciones y destacó que la Corte Suprema, en el precedente "Y., M. V. y otro c/ IOSE s/ amparo de salud", estableció que la única interpretación compatible con los objetivos de la norma es la que habilita el acceso a tres tratamientos anuales de reproducción médicamente asistida de alta complejidad. También citó un plenario de la Cámara Civil y Comercial Federal que sostuvo el mismo criterio.

Respecto del peligro en la demora, la decisión ponderó los certificados médicos aportados, el diagnóstico de infertilidad asociado a un factor ovárico por edad materna avanzada y que la actora tiene 45 años.

Asimismo, consideró razonable que el tratamiento se realizara en el Instituto Procrearte, para evitar el cambio de profesionales tratantes y los traslados frecuentes hacia centros ubicados en la provincia de Buenos Aires, siempre que el establecimiento estuviera debidamente registrado para realizar este tipo de procedimientos.