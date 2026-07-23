Testigos por WhatsApp

La provincia de Mendoza puso en marcha el sistema “Modo Testigo”, que permite a los ciudadanos denunciar infracciones de tránsito mediante fotografías y videos enviados por WhatsApp las 24 horas.

En esta fase inicial, el material se utilizará exclusivamente con fines educativos y de concientización vial, sin generar multas ni sanciones, según informó la provincia.

Las conductas reportables incluyen maniobras peligrosas, uso del teléfono celular al conducir, falta de cinturón de seguridad, exceso de velocidad, transporte indebido de personas y otras infracciones contempladas en la normativa provincial.

La iniciativa fue reglamentada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y se enmarca en la Ley 9701, que incorporó el artículo 120 bis a la Ley Provincial de Tránsito 9024.

El objetivo declarado es ampliar la participación ciudadana en las políticas de seguridad vial. La Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad y Justicia será la encargada de recibir, analizar y validar las comunicaciones.

Los vecinos pueden enviar las denuncias al número 261-555-9592. Al momento del envío se les solicitará nombre, apellido y correo electrónico, datos que serán resguardados conforme a la normativa de protección de datos personales.

Las denuncias deben ser realizadas por terceros que presencien las infracciones y no por el propio conductor mientras maneja.

Las conductas reportables incluyen maniobras peligrosas, uso del teléfono celular al conducir, falta de cinturón de seguridad, exceso de velocidad, transporte indebido de personas y otras infracciones contempladas en la normativa provincial.

En esta primera etapa, las imágenes y videos que cumplan con los requisitos establecidos podrán difundirse en el canal oficial “Modo Testigo”, preservando la identidad de las personas involucradas.

El material no se empleará para aplicar sanciones, sino únicamente para campañas de prevención y educación vial.