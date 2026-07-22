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Tras la feria, volvieron las protestas en Córdoba

(Facebook)

Las actividades en el Poder Judicial de Córdoba quedaron totalmente paralizadas a raíz de un paro de 60 horas convocado por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj). La huelga, que se mantendrá activa hasta la última hora del viernes, se enmarca en el reclamo salarial y exige la aplicación efectiva del histórico convenio de equiparación con los haberes de la Justicia Federal. Para hacerse oír tras la vuelta del receso invernal, el gremio acompaña la huelga con protestas y "ruidazos" dentro y fuera de los tribunales.

Aparecen en esta nota:
protestas paro Cordoba Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial
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