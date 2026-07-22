Impulsan proyecto de reglamento de concursos

El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego dispuso remitir al Consejo de la Magistratura un proyecto de Reglamento General de Concursos. La iniciativa, según explicaron, busca "contribuir al proceso de elaboración conjunta de un régimen reglamentario orientado al fortalecimiento de la objetividad, la transparencia y la fundamentación de los procedimientos de selección de magistrados". Entre otras cuestiones, propone un sistema de puntaje, concursos anticipados y el prohíbe expresamente las "preferencias automáticas fundadas exclusivamente en la pertenencia previa al Poder Judicial". Además, prohíbe el uso de IA generativa durante el examen escrito, salvo autorización expresa del Consejo, para garantizar que las respuestas reflejen "razonamiento jurídico propio e independencia argumentativa".