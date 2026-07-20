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Prisión preventiva para cinco acusados de integrar una banda de abigeato en Orán

(Foto de Vinicius Pontes)

Cinco hombres continuarán detenidos con prisión preventiva acusados de integrar una organización dedicada al robo, faenamiento clandestino y comercialización ilegal de ganado en el departamento salteño de Orán. La medida fue dispuesta por el juez Mario Maldonado a pedido de la fiscal penal Daniela Murúa, quien además imputó a cuatro de ellos por tenencia ilegal de armas de uso civil.

La investigación se inició a partir de denuncias de productores ganaderos de Quebrada Las Moras y Santa María, y permitió reconstruir una presunta modalidad organizada de sustracción y faena clandestina mediante testimonios, registros fílmicos e inspecciones en el terreno. Durante los allanamientos realizados el 27 de junio se secuestraron armas de fuego y otros elementos de interés para la causa.

Al solicitar la prisión preventiva, la fiscal sostuvo que subsisten riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, remarcando además que aún restan medidas probatorias y que parte del ganado denunciado como robado no fue recuperado.

Aparecen en esta nota:
abigeato prisión preventiva Orán Salta robo de ganado faena clandestina Daniela Murúa Mario Maldonado armas de fuego Ministerio Público Fiscal productores ganaderos.
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