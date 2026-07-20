Prisión preventiva para cinco acusados de integrar una banda de abigeato en Orán

Cinco hombres continuarán detenidos con prisión preventiva acusados de integrar una organización dedicada al robo, faenamiento clandestino y comercialización ilegal de ganado en el departamento salteño de Orán. La medida fue dispuesta por el juez Mario Maldonado a pedido de la fiscal penal Daniela Murúa, quien además imputó a cuatro de ellos por tenencia ilegal de armas de uso civil.

La investigación se inició a partir de denuncias de productores ganaderos de Quebrada Las Moras y Santa María, y permitió reconstruir una presunta modalidad organizada de sustracción y faena clandestina mediante testimonios, registros fílmicos e inspecciones en el terreno. Durante los allanamientos realizados el 27 de junio se secuestraron armas de fuego y otros elementos de interés para la causa.

Al solicitar la prisión preventiva, la fiscal sostuvo que subsisten riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, remarcando además que aún restan medidas probatorias y que parte del ganado denunciado como robado no fue recuperado.