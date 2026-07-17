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Proponen nuevo Juzgado de Garantías en Concordia

(Poder Judicial Entre Ríos)

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos envió al Senado un proyecto de ley que propone la creación de un quinto Juzgado de Garantías con asiento en Concordia y tendrá jurisdicción en todo el Departamento. Ya fue tratado y aprobado en general y en particular y remitido a la Cámara de Diputados, donde ingresó para su tratamiento. Se destacó “la cuantía de legajos iniciados en la jurisdicción Concordia, el importante índice de criminalidad que, históricamente y en incremento permanente, ha registrado la ciudad cabecera departamental; la implicancia que ello conlleva en la intervención de la Magistratura de Garantías como garante de los procesos y su lógica imposibilidad material de trabajar en tareas paralelas y/o atender urgencias simultáneas sin perder su eficiencia funcional", entre las necesidades para su creación. La iniciativa busca "redistribuir la actividad Jurisdiccional de manera equitativa y racional, otorgándole mayor eficiencia y garantizando la correcta gestión administrativa de los recursos humanos y materiales”.

Aparecen en esta nota:
Juzgado de Garantías Concordia Entre Ríos proyecto de ley
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