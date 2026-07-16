La Justicia riojana llega a las escuelas

La Función Judicial de La Rioja y el Ministerio de Educación firmaron un convenio para implementar el programa "Conectando Justicia", una iniciativa que acercará magistrados y funcionarios a escuelas secundarias para brindar talleres sobre ciudadanía, sistema acusatorio, juicio por jurados y prevención del cibercrimen. La propuesta también abordará grooming, estafas virtuales, evidencia digital y uso responsable de redes sociales, con el objetivo de fortalecer la cultura jurídica y la ciudadanía digital entre los estudiantes

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