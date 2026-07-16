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Jujuy fija fecha para elegir a los consejeros

La Junta Electoral convocó para el 11 de agosto la primera elección de representantes de jueces, fiscales y defensores ante el Consejo de la Magistratura de Jujuy. El proceso se desarrollará íntegramente de manera digital a través del Sistema Integral de Gestión Judicial (SIGJ).

La Junta Electoral del Tribunal de Evaluación convocó formalmente a la primera elección de los representantes de los jueces inferiores, fiscales y defensores que integrarán el Consejo de la Magistratura de la provincia de Jujuy.

Mediante la Resolución J.E. N.º 01/2026, el organismo fijó la realización de los comicios para el próximo 11 de agosto de 2026, entre las 8 y las 15 horas, oportunidad en la que los tres estamentos elegirán en forma simultánea a sus representantes mediante voto directo.

De acuerdo con la convocatoria, cada estamento elegirá dos miembros titulares y dos suplentes, quienes integrarán el primer Consejo de la Magistratura creado por la Ley N.º 6486 y su modificatoria Ley N.º 6506. Están habilitados para participar los jueces inferiores, fiscales del Ministerio Público de la Acusación y defensores del Ministerio Público de la Defensa que se encuentren en actividad y reúnan los requisitos legales.

Lo novedoso del proceso es que la elección será completamente digital. La votación se realizará exclusivamente mediante el Sistema Integral de Gestión Judicial (SIGJ), donde cada elector deberá validar su identidad utilizando sus credenciales personales de acceso. Una vez emitido el sufragio, el sistema generará un comprobante digital que podrá descargarse al finalizar la jornada electoral

Lo novedoso del proceso es que la elección será completamente digital. La votación se realizará exclusivamente mediante el Sistema Integral de Gestión Judicial (SIGJ), donde cada elector deberá validar su identidad utilizando sus credenciales personales de acceso. Una vez emitido el sufragio, el sistema generará un comprobante digital que podrá descargarse al finalizar la jornada electoral

La resolución recuerda que el sistema fue diseñado para garantizar la transparencia, seguridad, trazabilidad y secreto del voto, mediante mecanismos de validación y comprobantes cifrados previstos en el Reglamento Interno Electoral y en el Protocolo Técnico Electoral aprobados recientemente.

Por otra parte, la Junta Electoral estableció que las listas de candidatos podrán presentarse hasta el 30 de julio para su control y oficialización. Cada nómina deberá incluir el nombre y apellido de los postulantes, DNI, firma de aceptación y la designación de apoderados y fiscales informáticos, conforme al reglamento electoral.

La resolución también aprobó el cronograma electoral y el modelo de boleta digital que utilizará el sistema, disponiendo además que la convocatoria sea difundida en los sitios oficiales del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa para garantizar la mayor participación posible

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: Consejo de la Magistratura de Jujuy Junta Electoral elecciones voto digital Sistema Integral de Gestión Judicial SIGJ jueces fiscales defensores Ley 6486 Ley 6506 cronograma electoral listas de candidatos
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