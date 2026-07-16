Jornada abierta sobre adopción en Trancas

E Registro Único de Postulantes a la Adopción (RUPAT), junto a la Coordinación de Acceso a Justicia, llevó adelante una jornada informativa en el Centro Cultural Lola Mora de Trancas, en Tucumán. El encuentro fue pensado como una charla abierta y participativa, invitando a todos los vecinos y vecinas interesados en conocer más sobre el tema. El objetivo principal fue brindar información clara y confiable sobre el proceso de adopción. Durante el encuentro, los especialistas explicaron los pasos legales necesarios, los requisitos para la inscripción y cómo funcionan las evaluaciones para los futuros adoptantes. Además, se dedicó un espacio especial para derribar mitos y prejuicios que suelen rodear al sistema, aclarando dudas frecuentes y ofreciendo una visión actualizada sobre el proceso. La dinámica permitió que los asistentes pudieran preguntar libremente, logrando un intercambio directo entre los profesionales y la comunidad. Al finalizar la exposición, los equipos técnicos ofrecieron un espacio de atención personalizada para quienes tenían inquietudes particulares o buscaban asesoramiento específico sobre cómo iniciar un trámite.