La Ciudad se prepara para los juicios por jurados penales

Se llevó a cabo un nuevo sorteo de las tres últimas cifras de los DNI que serán tomados en cuenta para la conformación del padrón de potenciales jurados, en los eventuales juicios penales en la Ciudad de Buenos Aires, durante el próximo año. El sorteo contó con la participación del consejero Guillermo Scheibler, el director general de la Oficina de Juicio por Jurados del Consejo, Gastón Blanchetiere y la directora de Administración de Juicio por Jurados, Julia Venslavicius. En el mismo también estuvieron presentes autoridades de LOTBA, el escribano Alfredo Soares Gache –quien certificó el sorteo– y Daniela Clavijo como jefa de sorteos. El sorteo se llevó a cabo dentro de lo que se encomienda en el marco de la Ley 6.451 de la CABA y determinó que, para el 2027, podrán ser citados aquellos ciudadanos porteños cuyos DNI finalicen en 538. Al respecto, el consejero Guillermo Scheibler afirmó: “La Ciudad tiene una Ley de Juicio por Jurados que permite la participación de la ciudadanía en decisiones judiciales y este sorteo representa un acto institucional importante que forma parte del proceso de construcción y consolidación de la justicia como es la inclusión de esta Institución participativa”.