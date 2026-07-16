16 de Julio de 2026
Edición 7495 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 17/07/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
16 de July de 2026
Edición 7495
Próxima Actualización: 17/07/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto

La Ciudad se prepara para los juicios por jurados penales

Se llevó a cabo un nuevo sorteo de las tres últimas cifras de los DNI que serán tomados en cuenta para la conformación del padrón de potenciales jurados, en los eventuales juicios penales en la Ciudad de Buenos Aires, durante el próximo año. El sorteo contó con la participación del consejero Guillermo Scheibler, el director general de la Oficina de Juicio por Jurados del Consejo, Gastón Blanchetiere y la directora de Administración de Juicio por Jurados, Julia Venslavicius. En el mismo también estuvieron presentes autoridades de LOTBA, el escribano Alfredo Soares Gache –quien certificó el sorteo– y Daniela Clavijo como jefa de sorteos. El sorteo se llevó a cabo dentro de lo que se encomienda en el marco de la Ley 6.451 de la CABA y determinó que, para el 2027, podrán ser citados aquellos ciudadanos porteños cuyos DNI finalicen en 538. Al respecto, el consejero Guillermo Scheibler afirmó: “La Ciudad tiene una Ley de Juicio por Jurados que permite la participación de la ciudadanía en decisiones judiciales y este sorteo representa un acto institucional importante que forma parte del proceso de construcción y consolidación de la justicia como es la inclusión de esta Institución participativa”.

Aparecen en esta nota:
CABA sorteo juicio por jurado jurados populares penales
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Empieza una nueva era procesal
Las alucinaciones le salen caras a los abogados
Pensar un poco mas… una pequeña respuesta a: "Sobre contradicciones y consecuencias: la cuestión mapuche”
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS