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El Juzgado Federal de Hurlingham tiene nueva titular

(Senado)

Se oficializó la designación de Ana María Cristina Juan como jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Lo hizo el Gobierno nacional a través del Decreto 589/2026, publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, tiene larga trayectoria dentro del Poder Judicial y obtuvo el primer lugar en el orden de mérito elaborado por Consejo de la Magistratura de la Nación.

Aparecen en esta nota:
Ana María Cristina Juan designación Boletín Oficial nombramiento Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham
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