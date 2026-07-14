El STJ firmó convenio para impulsar prácticas profesionales

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes firmó un convenio de prácticas profesionalizantes con el Instituto Superior “Carmen Molina de Llano”. El convenio tiene como objetivo implementar el sistema de prácticas profesionalizantes previsto por la Ley Nacional Nº 26.427, generando un espacio de formación para estudiantes de la Tecnicatura Superior en Bibliotecología y la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, quienes podrán complementar su formación académica con experiencias en ámbitos reales de trabajo dentro del Poder Judicial. Las prácticas se desarrollarán en las dependencias que el Superior Tribunal de Justicia determine de acuerdo con las necesidades y características de cada carrera. Tendrán una duración mínima de tres meses y máxima de siete meses, con una carga horaria total de 109 horas reloj. Cada incorporación se instrumentará mediante un acuerdo complementario que establecerá las tareas, el lugar de desempeño, los días y horarios de práctica y demás condiciones específicas para cada estudiante. Además, cada practicante contará con el acompañamiento de un tutor designado por el Poder Judicial, mientras que el Instituto Superior designará un coordinador responsable del seguimiento pedagógico y la evaluación del proceso formativo.