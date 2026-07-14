Implementan folios digitales extraprotocolares

El Poder Ejecutivo de Entre Ríos autorizó la creación y emisión de los folios digitales de actuación notarial extraprotocolar mediante el Decreto 1.499/2026, una iniciativa impulsada por el Colegio de Escribanos de la provincia para modernizar el ejercicio de la actividad profesional. La medida surgió a partir de un proyecto institucional presentado por el Colegio de Escribanos de Entre Ríos y habilita formalmente el uso de esta nueva herramienta en todo el territorio provincial. La iniciativa se encuentra en su etapa final de ejecución mediante el desarrollo de una plataforma tecnológica específica, también impulsada por la entidad, que será puesta próximamente a disposición del notariado entrerriano. Según se informó, la implementación del sistema permitirá a los escribanos desarrollar sus actuaciones con mayor celeridad, agilizando los trámites y reduciendo los costos para los ciudadanos, sin afectar la seguridad jurídica que requieren los actos notariales.