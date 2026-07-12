Abogados podrán acreditar su matrícula desde el celular

Los abogados en Entre Ríos ya pueden acreditar su matrícula profesional desde el celular a través de la aplicación y el sitio web de Mi Entre Ríos, una herramienta que elimina la necesidad de portar la credencial física. La nueva Credencial Digital de Abogacía toma automáticamente los datos registrales y la fotografía del profesional desde el padrón del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), por lo que no requiere completar formularios ni cargar documentación adicional para su emisión. La credencial exhibe el nombre y apellido del profesional, DNI, número de matrícula, domicilio legal, estado de la matrícula y fotografía. Además, su validez está vinculada al estado de la matrícula y se actualiza en tiempo real con la información registrada por el CAER, según informaron. Durante la presentación de la herramienta, realizada en el Salón Auditorio "Dr. Lucio Dato" del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, sostuvo: "La modernización no es solamente incorporar tecnología, sino lograr que esa tecnología simplifique procesos reales. Esta credencial permite ahorrar tiempo, evitar gestiones innecesarias y darle a los profesionales una herramienta más práctica para su trabajo cotidiano. Ese es el camino que nos marca el gobernador Rogelio Frigerio".