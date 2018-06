Un Tribunal decretó que un oficio observado no impulsa un proceso y por ello no logra interrumpir el curso de la caducidad de instancia. "Carecen de idoneidad impulsiva en atención a que no cumplieron con su finalidad específica consistente en la notificación del traslado de la demanda".

