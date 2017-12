Luego de una intensa jornada que incluyo desmanes en las inmediaciones del Congreso y cacerolazos en distintas ciudades, el proyecto de reforma previsional que establece principalmente un nuevo método de cálculo de los aumentos de jubilaciones, pensiones y asignaciones universales por hijo fue aprobado por 128 votos.

En lo principal, el nuevo Índice de Movilidad Jubilatoria aprobado estipula que la movilidad se basará en las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por INDEC, conforme la nueva formula, y se aplicará trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario. Esa movilidad será incrementada en el mes de junio de cada año con 5% de la variación porcentual real del Producto Interno Bruto (PIB).

La fórmula, explica el proyecto aplicará un índice combinado entre el previsto en la Ley N° 27.260 de Reparación Histórica de Jubilados y Pensionados y el índice establecido por la Remuneración Promedio de los Trabajadores Estables, el famoso índice RIPTE.

Quienes defienden la constitucionalidad del proyecto recientemente aprobado se basan en el dictamen del procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, para quien "lo que se está cambiando es simplemente su modo cálculo, que no es un derecho, sino nada más que un método, que el Congreso de la Nación tiene la potestad de modificar".

Para Saravia Frias no hay conflicto por la conculcación de “derechos adquiridos” porque a su juicio "el derecho adquirido es al haber y no a la fórmula” y que el Código Civil y Comercial, “obliga, salvo la limitación de la retroactividad que aquí no existe, a la aplicación inmediata de las normas a las relaciones jurídicas vigentes, que sería el caso de la fórmula".