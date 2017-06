El juez federal Ariel Lijo admitió como querellante a la Oficina Anticorrupción (OA) en la causa en la que se investiga el presunto enriquecimiento ilícito del ex vicepresidente Amado Boudou. Para adoptar esa resolución el magistrado invocó como precedente un fallo de la Corte Suprema que recogió un dictamen de la Procuración de la Nación en una causa contra Armando Gostanian, amigo y asesor del ex presidente Carlos Menem. La causa que Lijo instruye por supuesto enriquecimiento ilícito contra Boudou, un cuerpo de peritos de la Corte Suprema detectó "inconsistencias" en el patrimonio declarado del ex vicepresidente de Cristina Fernández. Los investigadores tienen en la mira no solo los bienes del ex funcionario, sino también los de sus familiares directos, su ex pareja -la periodista Agustina Kampfer-, su amigo José María Núñez Carmona y el ex titular de The Old Fund Alejandro Vandenbroele. Asimismo, se analizan unas 27 sociedades vinculadas al ex compañero de fórmula de la presidenta Cristina Fernández, algunas de las cuales aparecen en la causa Ciccone Calcográfica.