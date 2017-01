El titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Ariel Cohen Sabban, advirtió hoy "no se puede dilatar más" la investigación judicial sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, de la que el próximo miércoles se cumplirán dos años. En ese sentido, afirmó que desde la entidad entienden que fue "una muerta violenta y dudosa", y aseguró que "no se puede hacer más que esperar que la Justicia se expida"."Un país democrático necesita investigar, conocer, y la ciudadanía debe estar tranquila que aquellos que tienen que dar justicia, la dan, y que tienen que dar respuesta a la sociedad, la deben otorgar. Llegó el momento de dar a la oportunidad de la Justicia de dar ese salto cualitativo que tantos argentinos queremos que de. No se puede más dilatar y seguir esperando", advirtió.