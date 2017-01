"Lilita" le hace poner las barbas en remojo a un ex intendente de Quilmes

Se trata de Francisco "Barba" Gutiérrez, ex jefe comunal del distrito de zona Sur. La Justicia Federal de La Plata admitió que la diputada por la Coalición Cívica, Elisa Carrió sea Amicus Curiae en una causa por el presunto desvío de fondos públicos cuando Gutierrez estuvo al frente del Municipio, entre los años 2007 y 2015, lo que fue ratificado por la Cámara Federal platense y por la Casación Federal. La Sala IV del Máximo Tribunal Penal, conformado por Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, rechazó recientemente el recurso extraordinario interpuesto por la defensa del "Barba", que alega que la decisión es nula. "Lo resuelto por esta Sala, no constituye sentencia definitiva ni puede considerarse equiparable a tal, no pone fin al procedimiento, ni impide su continuación, ni demuestra la parte un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior", sentenció la Casación.