El presidente Mauricio Macri, la vicepresidenta Gabriel Michetti y el ex tenista Gastón Gaudio fueron denunciados hoy en la Justicia federal por el tratado que Argentina y Qatar firmaron para la creación de un fondo de inversiones, con oficinas "off shore", y que tendría acceso a las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. La denuncia fue radicada por Fernando Miguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, y quedó radicada por sorteo en el juzgado federal número 3 de Daniel Rafecas. "Según surge de la denuncia periodística se habría realizado un acuerdo entre los países QATAR y la Republica Argentina, comprometiendo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (ANSES) que fue creado en 2008, cuando se estatizó las AFJP", sostuvo la presentación y recordó que "dicho fondo tiene acciones de más de 40 empresas por un valor aproximado de 90.000 millones de pesos". La denuncia planteó que se investigue si la firma del acuerdo con Qatar supuso o no los delitos de "actos irregulares o indebidos", "administración fraudulenta", "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas", y para el caso de Gaudio, "tráfico de Influencias" porque según sus dichos sería "quien acerca a los saudíes a realizar negocios con el Estado Argentino".