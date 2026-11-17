El Gobierno bonaerense aceptó las renuncias de una jueza laboral de Mercedes y dos agentes fiscales de Quilmes y Lomas de Zamora. Las dimisiones fueron formalizadas mediante los decretos 2176, 2177 y 2178/2026, publicados en el Boletín Oficial provincial.

Se trata de Silvia Santa Clara, jueza del Tribunal del Trabajo N° 1 de Mercedes; Nilda Sandra Fernández Philbert, agente fiscal del Departamento Judicial Quilmes; y César Walter Lucero, agente fiscal de Lomas de Zamora.

Las tres renuncias fueron presentadas a los fines jubilatorios. En el caso de Santa Clara y Fernández Philbert, la aceptación rige desde el 1° de noviembre de 2026, mientras que la de Lucero fue aceptada con efecto desde el 1° de octubre.

Los decretos llevan la firma del gobernador Axel Kicillof y fueron refrendados por los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y de Gobierno, Carlos Bianco.