Repudio del CPACF por las agresiones transfóbicas en los Bosques de Palermo

La presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García, rechazó los ataques físicos y los insultos discriminatorios sufridos por mujeres trans en los Bosques de Palermo. La entidad reclamó investigar los hechos, identificar a los responsables y garantizar la protección de las víctimas.

García advirtió que las agresiones adquieren particular gravedad por su carácter violento y por las expresiones de odio vinculadas con la identidad de género de las víctimas. También cuestionó la difusión de imágenes de los ataques en redes sociales.

“La igualdad ante la ley y el respeto por la dignidad humana son principios esenciales de nuestro sistema constitucional. Ninguna persona puede ser objeto de violencia o discriminación por su identidad de género”, sostuvo.

Además, el Colegio pidió esclarecer las denuncias sobre posibles agresiones anteriores y reclamó la intervención estatal para prevenir nuevos episodios, investigar lo ocurrido y asegurar el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad.