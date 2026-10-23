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Chaco

Habrá asueto el 16 de noviembre

(Poder Judicial Chaco)

El próximo lunes 16 de noviembre habrá asueto judicial en las seis circunscripciones del Poder Judicial del Chaco con motivo del día de la trabajadora y el trabajador judicial tal como lo resolvió el Superior Tribunal de Justicia. La decisión se tomó en virtud que ese día se cumple un nuevo aniversario de la creación de la Confederación Judicial Argentina en 1952, según explicaron. En aquella ocasión se reunieron en Catamarca los representantes gremiales de distintas provincias, en lo que significó la constitución de la primera agrupación judicial argentina. 

Aparecen en esta nota:
Poder Judicial Chaco asueto
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