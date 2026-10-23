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Entre Ríos

Convocatoria para un cargo interino de médico forense

(Poder Judicial Entre Ríos)

El Poder Judicial de Entre Ríos abrió la inscripción para cubrir un cargo oficial superior de primera interino en el Departamento Médico Forense de la jurisdicción Concordia, destinado a médicos y médicas con especialización en Medicina Laboral y/o Legal. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta las 07:00 del martes 27 de octubre. Entre los requisitos se exige contar con título de especialista, tener al menos 25 años y tres años de ejercicio profesional, matrícula vigente en Entre Ríos y dos años de residencia inmediata en la provincia. Además, quienes se postulen deberán acreditar residencia en la jurisdicción de Concordia desde su eventual designación, no registrar sanciones disciplinarias ante el Ministerio de Salud provincial ni antecedentes en el REJUCAV durante los últimos cinco años, y presentar certificado de antecedentes penales con una antigüedad no mayor a tres meses. Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción habilitado por el Poder Judicial.

Aparecen en esta nota:
Poder Judicial de Entre Ríos Departamento Médico Forense
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