Examen para defensor oficial

Se llevó adelante el examen 307/26 para el cargo de defensor de Oficio de Instrucción, Correccional y de Menores N° 1 de Puerto Rico en la sede del Consejo de la Magistratura de Posadas. Se trató de la evaluación escrita para cubrir el cargo de defensor de Oficio de Instrucción, Correccional y de Menores N° 1, con asiento en Puerto Rico. La comisión técnica estuvo integrado por: Ricardo Daniel Leiva (docente regular de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional del Nordeste –UNNE), Facundo Leguizamón (docente regular de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional del Nordeste –UNNE); Godofredo Héctor Pérez Dudiuk (docente regular de Derecho Penal II de la Universidad Nacional del Nordeste –UNNE). El próximo paso es el examen oral, que se desarrollará el 29 de septiembre a las ocho horas también en el Consejo de la Magistratura situado en Coronel López Nº 2138, primer piso, Posadas.