Juicio por jurados: nuevo modelo de citación para ciudadanos sorteados

La Suprema Corte de Justicia dispuso reemplazar el modelo de citación para los ciudadanos sorteados en los procesos de Juicios por Jurados por el documento que se incluye en el anexo del presente, en orden a los lineamientos de la Guía SCBA de "Buenas Prácticas para el empleo de un Lenguaje Claro y Accesible" . La modificación propuesta no altera el contenido sustancial ni el alcance de las obligaciones y derechos establecidos por la normativa aplicable, sino que procura adecuar su comunicación a los principios de claridad, sencillez, accesibilidad, inclusión y transparencia promovidos por el Tribunal.

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