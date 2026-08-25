Se actualizó el valor del JUS

Por disposición de la Secretaría de Gobierno en Santa Fe, la Corte Suprema de la provincia dispuso que el monto de la Unidad Jus prevista en el artículo 32 de la ley 12.851, quede establecido en $ 144.803,04, a partir del 1 de julio de 2026 .

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