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Misiones: propone reorganizar juzgados y defensorías

(Poder Judicial de la Provincia de Misiones)

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rossana Venchiarutti, presentó ante los diputados provinciales los principales lineamientos del presupuesto del Poder Judicial para 2027, con eje en la optimización de recursos, la respuesta frente a la violencia y la adaptación a los nuevos regímenes procesales y penal juvenil. Uno de los principales proyectos consiste en ampliar la competencia de los juzgados de violencia de Posadas. Además, el STJ trabaja en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, prevista para el próximo 5 de septiembre. La titular del STJ también anunció una posible reorganización de las defensorías del trabajador para ampliar sus competencias a cuestiones civiles, comerciales y de familia, ante la disminución de la demanda en materia laboral. Entre otras cuestiones, el planteo general para 2027 apunta a ampliar la capacidad de respuesta del Poder Judicial sin un incremento proporcional de recursos, mediante reorganización interna, tecnología y capacitación.

Aparecen en esta nota:
Misiones presupuesto reorganización Rossana Venchiarutti
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