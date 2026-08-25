25 de Agosto de 2026
Edición 7522 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 26/08/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
25 de August de 2026
Edición 7522
Próxima Actualización: 26/08/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Civil
15 millones de indemnización

Una caída que no tuvo vuelta atrás

Una mujer de 85 años cayó al pavimento durante un traslado en ambulancia. La Justicia Civil señaló que no se adoptaron las medidas de seguridad necesarias y atribuyó responsabilidad a los demandados.

(Foto de Pavel Danilyuk en Pexels)

La jueza María Gabriela Fernández Zurita, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 65, hizo lugar parcialmente a la demanda contra un camillero, Atenmed S.A. -proveedor de servicios de ambulancia- y Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica.

El caso se originó por un hecho ocurrido el 6 de septiembre de 2017, cuando la mujer, que tenía 85 años y se movilizaba en silla de ruedas, regresaba en una ambulancia desde un instituto oftalmológico hacia el geriátrico donde residía.

Según la demanda, durante el traslado no se colocaron correctamente las sujeciones de seguridad de la silla de ruedas y tampoco se cerró adecuadamente la puerta de la ambulancia. Como consecuencia, la mujer cayó al pavimento y sufrió un traumatismo de cráneo.

La empresa Atenmed reconoció que había realizado el traslado contratado por Medicus, aunque sostuvo que la silla estaba asegurada y que la caída se produjo luego de un movimiento de la paciente. También señaló que sus empleados habían cumplido con las medidas de seguridad correspondientes y que, después del hecho, trasladaron a la paciente al Sanatorio Otamendi. 

Para la jueza, la explicación del camillero no resultó suficiente para eximirlo de responsabilidad: "No se ha acreditado en autos que la silla de ruedas fue debidamente asida a la ambulancia por el encargado del traslado de la paciente a fin de evitar su desplazamiento por la unidad de traslado o fuera de esta". 

Y agregó: "Es más, la prueba testimonial sugiere lo contrario. Se advierte así que el demandado no tomó en el caso los recaudos necesarios en razón de su función y actividad que realizaba como camillero de pacientes".

Por último, la sentencia remarcó que las empresas de emergencia y traslado deben brindar un servicio organizado, eficiente y seguro, y concluyó que el traslado de un paciente supone una obligación de seguridad y que quien presta el servicio debe garantizar que la persona llegue sana y salva a destino. 

Fernández Zurita consideró especialmente relevante que se tratara de una mujer de 85 años con distintos antecedentes y limitaciones de salud. En ese sentido, sostuvo que la condición de la paciente no disminuía el deber de cuidado, sino que lo aumentaba. La jueza señaló que Salvador debía haber adoptado mayores recaudos para prevenir las consecuencias de un eventual movimiento durante el traslado. 

La mujer presentó un hematoma subdural y permaneció internada. El Cuerpo Médico Forense determinó que las lesiones eran compatibles con un golpe o choque contra un cuerpo duro y, luego de una rectificación, indicó que requerían más de un mes para su curación e inutilizaban a la paciente para sus tareas habituales durante ese período. 

La responsabilidad no quedó limitada al camillero, ya que consideró que Atenmed prestó un servicio defectuoso y que Medicus debía responder por las fallas vinculadas con la contratación de ese servicio y con las medidas de cuidado y seguridad de la paciente.

Por último, la sentencia remarcó que las empresas de emergencia y traslado deben brindar un servicio organizado, eficiente y seguro, y concluyó que el traslado de un paciente supone una obligación de seguridad y que quien presta el servicio debe garantizar que la persona llegue sana y salva a destino. 

Documento relacionado:
Sánchez, Sulma Catalina c/ Salvador, José Luis y otros s/ daños y perjuicios – ordinario
Aparecen en esta nota:
caída ambulancia silla de ruedas responsabilidad civil María Gabriela Fernández Zurita Justicia Civil
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
La ambulancia siempre tiene prioridad
El traslado no espera
Peor el remedio que la enfermedad
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
La merienda, sin octógonos
Polémica por el menú carcelario
Apuestas móviles y desafíos jurídicos
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS