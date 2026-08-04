Córdoba suma lactario judicial

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la provincia de Córdona sumó un nuevo lactario en la sede judicial de Alta Gracia, ubicada en el edificio de calle Sarmiento. Este será el segundo espacio de lactancia habilitado en esa sede y el número 19 del Poder Judicial. Actualmente, funcionan 14 lactarios en dependencias judiciales del interior provincial y cinco en edificios de la ciudad de Córdoba. Como cada año, el Poder Judicial adhirió al lema propuesto por la Alianza Mundial pro Lactancia Materna (WABA). En 2026, la consigna es: “Lactancia materna: un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan”.