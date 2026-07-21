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Investigan la muerte de un trabajador en la Ciudad Judicial de Orán

(Foto de Los Muertos Crew en Pexels)

La Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán investiga la muerte de un trabajador de la construcción de 40 años que cayó desde un andamio mientras realizaba tareas en la obra de la Ciudad Judicial de esa ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 14.30 del lunes. El hombre fue trasladado al hospital local con graves heridas, pero falleció horas después como consecuencia de las lesiones sufridas.

La investigación quedó a cargo de la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, quien dispuso la intervención de personal de Criminalística para realizar las pericias en el lugar del accidente y de efectivos de la Unidad UGAP Orán del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para relevar testimonios, analizar cámaras de seguridad y llevar adelante otras medidas probatorias.

El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, donde la autopsia determinó que la causa de la muerte fue un politraumatismo y traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave por caída de altura.

Desde la Fiscalía señalaron que continúan las diligencias tendientes a esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Aparecen en esta nota:
Orán ciudad Judicial Unidad de Graves Atentados contra las Personas María Soledad Filtrín Cuezzo
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