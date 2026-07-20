20 de Julio de 2026
Edición 7497 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 21/07/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
20 de July de 2026
Edición 7497
Próxima Actualización: 21/07/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Río Negro

Acuerdo entre el STJ y UNICEF para cooperación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes

(Foto de Kampus Production)

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) firmaron un memorándum de entendimiento que estableció un marco de cooperación para desarrollar acciones y programas relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes. El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y previó la posibilidad de suscribir convenios específicos para implementar las iniciativas previstas. En el documento se indicó que las partes acordaron trabajar de manera conjunta en políticas vinculadas con la prevención de la violencia y el acceso a servicios especializados de protección y del Poder Judicial para niñas, niños y adolescentes que atraviesen situaciones de vulneración de derechos. También señaló que las acciones se desarrollarán en el ámbito del Poder Judicial de Río Negro y en programas asociados. Entre los objetivos incluidos en el memorándum figura el desarrollo de actividades destinadas a reforzar las capacidades de magistrados, funcionarios y operadores judiciales para intervenir en casos relacionados con niñas, niños y adolescentes. El acuerdo también contempló acciones orientadas a mejorar la coordinación entre organismos y los procesos judiciales vinculados con personas menores de edad víctimas de violencia. Otro de los puntos previstos consistió en fortalecer los sistemas de información y los registros disponibles sobre niñez y adolescencia. Además, el texto habilitó el intercambio de información entre organismos de protección de derechos, siempre que esa información no tuviera carácter confidencial.

Aparecen en esta nota:
Río Negro UNICEF niños
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Cómo una herramienta de parafraseo mejora la claridad de la redacción jurídica
Una señal caída del cielo
Billetera en transición
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS