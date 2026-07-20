Acuerdo entre el STJ y UNICEF para cooperación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) firmaron un memorándum de entendimiento que estableció un marco de cooperación para desarrollar acciones y programas relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes. El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y previó la posibilidad de suscribir convenios específicos para implementar las iniciativas previstas. En el documento se indicó que las partes acordaron trabajar de manera conjunta en políticas vinculadas con la prevención de la violencia y el acceso a servicios especializados de protección y del Poder Judicial para niñas, niños y adolescentes que atraviesen situaciones de vulneración de derechos. También señaló que las acciones se desarrollarán en el ámbito del Poder Judicial de Río Negro y en programas asociados. Entre los objetivos incluidos en el memorándum figura el desarrollo de actividades destinadas a reforzar las capacidades de magistrados, funcionarios y operadores judiciales para intervenir en casos relacionados con niñas, niños y adolescentes. El acuerdo también contempló acciones orientadas a mejorar la coordinación entre organismos y los procesos judiciales vinculados con personas menores de edad víctimas de violencia. Otro de los puntos previstos consistió en fortalecer los sistemas de información y los registros disponibles sobre niñez y adolescencia. Además, el texto habilitó el intercambio de información entre organismos de protección de derechos, siempre que esa información no tuviera carácter confidencial.