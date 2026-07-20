La IA llega al TSJ porteño

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires definió qué empresa se encargará de la implementación de Inteligencia Artificial (IA). Se trata de la firma C&S Informática SA, destinada a proveer un servicio de IA y suministrar un desarrollo de soluciones integrales para la gestión, la administración, la sistematización, la clasificación, el análisis, la búsqueda y la difusión de la jurisprudencia del Tribunal Superior ´prteño. La IA y la automatización "serán visibles en el ingreso de escritos, en la validación de presentaciones y sus adjuntos, en la consulta y notificaciones, y en la búsqueda de causas similares", al tiempo que "automatizará la producción de documentos y la de jurisprudencia, con una búsqueda más veloz de ésta última", según detallaron.