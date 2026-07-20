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La IA llega al TSJ porteño

( ahasanaraakter| vecteezy.com)

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires definió qué empresa se encargará de la implementación de Inteligencia Artificial (IA). Se trata de la firma C&S Informática SA, destinada a proveer un servicio de IA y suministrar un desarrollo de soluciones integrales para la gestión, la administración, la sistematización, la clasificación, el análisis, la búsqueda y la difusión de la jurisprudencia del Tribunal Superior ´prteño.  La IA y la automatización "serán visibles en el ingreso de escritos, en la validación de presentaciones y sus adjuntos, en la consulta y notificaciones, y en la búsqueda de causas similares", al tiempo que "automatizará la producción de documentos y la de jurisprudencia, con una búsqueda más veloz de ésta última", según detallaron.

Aparecen en esta nota:
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires IA tecnología Inteligencia Artificial
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