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Superior Tribunal Provincial / Tecnología

Cuentas judiciales a un click

La Corte bonaerense autorizó la apertura de cuentas judiciales de manera online. La medida comenzará a funcionar desde el 3 de agosto, mediante los sistemas informáticos habilitados por el Tribunal y el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

(Foto de Mikhail Nilov)

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso la implementación del Servicio de Apertura Digital de Cuentas Judiciales.

La medida comenzará a funcionar el próximo 3 de agosto y permitirá gestionar la apertura de estas cuentas de manera electrónica a través de los sistemas informáticos del Tribunal y del Banco de la Provincia de Buenos Aires, aplicable a todos los órganos jurisdiccionales de los distintos fueros e instancias de la Administración de Justicia provincial.

Para su utilización se emplearán los mecanismos de autenticación, validación y seguridad ya disponibles en los sistemas de gestión judicial, lo que permitirá mantener los estándares de control e integridad en las operaciones con fondos judiciales. 

 Como parte de la medida, mediante el Acuerdo 4233 se decidió adecuar en su parte pertinente el Acuerdo 2579, la norma que regula los trámites vinculados a cuentas, depósitos y libranzas judiciales. De esta forma, se actualiza el marco normativo para acompañar la transición hacia procedimientos electrónicos.

El nuevo servicio estará a cargo de los secretarios de los órganos jurisdiccionales o de quienes legalmente los reemplacen.

Para su utilización se emplearán los mecanismos de autenticación, validación y seguridad ya disponibles en los sistemas de gestión judicial, lo que permitirá mantener los estándares de control e integridad en las operaciones con fondos judiciales. 

La integración con los sistemas del Banco de la Provincia de Buenos Aires busca facilitar el circuito operativo entre la Justicia y la entidad bancaria oficial.

La medida alcanza a la totalidad de los fueros —civil, comercial, penal, laboral, de familia y otros— y a todas las instancias de la jurisdicción provincial.

Hasta ahora, la apertura de cuentas judiciales requería trámites que involucraban mayor intervención manual o presencial. Con esta herramienta se busca simplificar y agilizar esos procedimientos manteniendo las garantías de seguridad informática.

Esta resolución se inscribe en el proceso de modernización de los sistemas de gestión judicial que viene desarrollando la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

La digitalización de trámites administrativos vinculados al manejo de depósitos y libranzas judiciales representa un avance en la eficiencia de los circuitos internos de los tribunales. 

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