Elevan a juicio oral la causa Fútbol Para Todos

La jueza federal María Servini elevó a juicio oral la causa denominada "Fútbol Para Todos", pero seguirá investigando la pata financiera de la maniobra. De este modo, los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, entre otros ex funcionarios y ex directivos futbolísticos, enfrentarán el juicio oral. También están imputados el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto –en su rol de ex coordinador del programa FPT- y el ex titular de la AFA Luis Segura por presunta defraudación a la administración pública en el manejo de fondos otorgados por el programa estatal.