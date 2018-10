El Juzgado Correccional de Segunda Nominación de Catamarca, a cargo del juez Luis Mario Varela, dictó una condena a dos años de prisión en suspenso por el delito de homicidio culposo para C.P. por considerarlo autor penalmente responsable el delito de homicidio culposo de un empleado suyo, operario de mantenimiento de la empresa EC SAPEM quien murió por una descarga eléctrica cuando estaba realizando un trabajo por orden del acusado. El juez consideró que el imputado, "de indudable jerarquía y capacitación superior" a la víctima, "no cumplió con los protocolos de actuación que se imponían en ese contexto de situación, y bien pudo actuar correctamente, haber evitado el fatídico desenlace". Según los fundamentos del fallo, “no se puede sostener alegremente que P. haya buscado el día anterior la colaboración de personas de la Municipalidad de La Merced ante la magnitud de la tarea que debían desarrollar en Amadores y que en el lugar no haya dado directivas de trabajo y/o división del mismo, dejando como entrever que C. hizo lo que quiso hacer y por su propia voluntad, es decir, equiparándolo a un suicida”.