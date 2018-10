Causa de los cuadernos: Calcaterra pidió su desvinculación

El empresario Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y procesado en la causa de los cuadernos de Centeno, pidió ante la Cámara Federal que lo saquen de la investigación por ser un "coimero ocasional" y apuntó contra una de las principales pruebas que aportó el financista y "arrepentido" Ernesto Clarens. "A la investigación le queda un larguísimo camino por delante. Hay que revocar este procesamiento y dictar la falta de mérito", lanzaron los abogados Ricardo Rosental y Fernando Díaz Cantón. Los defensores sostuvieron que "no es lo mismo" el rol que pudieron haber tenido ex funcionarios que pertenecieron al Gobierno durante 15 años, "algunos empresarios que fueron funcionales a una asociación ilícita -si la hubo- o algún empresario que un año puso plata de forma ocasional y no puso nunca más". "Nuestro asistido está identificado desde siempre como vinculado a la familia Macri. Es el sobrino de Franco Macri. Solo hace falta poner en un portal de internet para saber cómo se lo nombra. ¿A quién se le ocurre pensar que el gobierno anterior, visiblemente enfrentado a Mauricio Macri, va a hacer una asociación ilícita con Angelo Calcaterra durante 14 años, cuando lo único que hizo fue unas entregas en 2013?", argumentaron.