Las palabras y los juicios

Garavano dialogó con El Destape Radio y propició que no se haga ujn abuso de la prisión preventiva que “nunca es una buena herramienta, lo ideal es que las causas lleguen a juicio oral rápidamente” y con la cual hay un “uso errático”.

Además, el titular de la cartera de Justicia opinó que “No parece bueno el desafuero y la detención (de la ex mandataria), siendo que puede brindar explicaciones en el marco de un juicio oral, pero eso es algo que debe resolver la Justicia y el Senado".

Esos dichos provocaron la indignación de Carrió, que entendió que hubo una intromisión del Poder Ejecutivo en la independencia del Poder Judicial. Algo que no hizo cuando el presidente Mauricio Macri criticó la resolución de la Cámara Federal porteña que dispuso la excarcelación del empresario Cristobal López, o el procesamiento del policía Luis Chocobar, o incluso el veredicto absolutorio respecto del juez Carlos Rossi.

“Estos dichos de Garavano son una vergüenza para la República y la división de poderes. Puede estar emparentado también con la impunidad de Menem en la Cámara de Casación. Si esto es así es pasible de juicio político”, aseguró en su perfil de Facebook, a un día de que se conozca la sentencia absolutorio del ex mandatario por la causa sobre venta de armas a Croacia y Ecuador.

Horas después, Garavano salió a contesatarle: dijo que no habló de “un caso concreto” sino que lo hizo en abstracto", y aclaró que en el foco de la entrevista había sido la independencia del Poder Judicial. Además, aseguró que si Carrió quiere iniciarle el proceso de juicio político, el “se va a presentar” y "estará a disposición" para explicar lo necesario.

Inmediatamente, vía Facebook, “Lilita” envió un duro mensaje: “No volvamos al pasado, Sr. Presidente” en donde afirmó que La Coalición Cívica Ari,” a través de sus órganos institucionales y partidarios, ratifica el pedido de juicio político al Ministro de Justicia Garavano”.

“Una de las condiciones del acuerdo que construyó Cambiemos fue el fin de la corrupción y la impunidad para siempre. La República está sumamente herida por un sector del gobierno que por conveniencia política no desean verdad, justicia y condena. Esto no es negociable. Ni la República. Ni la impunidad. El Presidente lo sabe desde enero del 2015. No volvamos al pasado Sr. Presidente”, se puede leer en el post, que concluye con que “esto no es una amenaza, es una decisión colectiva e irrevocable”.

No es la primera vez que Carrió se enfrenta con Garavano, anteriormente, hubo bronca de "Lilita" por cómo se desenvolvió la querella del Ministerio de Justicia en el marco del juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA, donde se decidió no solicitar condena para los fiscales Mullen y Barbacchia.

En el medio de todo, el diputado de Cambiemos Daniel Lipovetzky cuestionó el uso de la prisión preventiva al señalar que “ hay casos donde estan bien fundamentadas como el caso de De Vido pero otras que no como la de Boudou, que después se revocó". Además aseguró que "De ninguna manera puedo pensar que Garavano trabaje a favor de la impunidad, ha hecho un gran trabajo a favor de la lucha contra la corrupción".